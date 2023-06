Wat Zeist van Berkane kan leren en andersom: ‘Ik plan nu een schoolreis naar Marokko'

De burgemeester van Zeist, Koos Janssen, legt nog eens uit waarom zo'n reis heel waardevol is voor de gemeente. "In Zeist wonen 3500 mensen met een Marokkaanse achtergrond en verreweg het grootste gedeelte komt uit Berkane. Ze zijn hier ooit gekomen omdat wij in Nederland arbeidskrachten nodig hadden en die daar actief hebben geworven. Berkane kreeg een Nederlands kantoortje op de Hoofdstraat en ze gingen actief op zoek naar mensen die in Nederland aan het werk konden. In het begin, zo'n 40 jaar geleden, maakten ze het geld dat ze verdienden nog over naar Marokko, want het was de bedoeling dat ze ook weer terug zouden gaan. Dat gebeurde niet, want er was werk in overvloed in Nederland. Veel Marokkanen werkten bij Kodak in Bunschoten en kwamen voor huisvesting in Zeist terecht."