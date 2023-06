Utrecht wil brede fietsstraat op Vleutenseweg, maar pas vanaf 2030

Hoewel het onderzoek naar de aanleg van een fietsstraat inmiddels is afgerond, vindt er vanaf medio deze maand ook onderzoek plaats naar de verkeersveiligheid op de Vleutenseweg. Utrechters klagen al jaren over de onoverzichtelijke situatie op die weg, maar de directe aanleiding voor dat onderzoek is het dodelijk ongeval met een stadsbus in maart. Daarbij kwam een 7-jarig meisje om het leven kwam, haar 5-jarig broertje raakte ernstig gewond.