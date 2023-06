Heksenmonument moet bewustwording creëren: ‘Mensen moeten liever voor elkaar zijn’

Dat gebeurt in totaal op twintig plekken in Nederland, zegt Isa van der Wee. Zij is directeur van de Heksenwaag en dat is een bijzondere plek. “Mensen dachten vroeger dat heksen konden vliegen op een bezemsteel. Daarvoor moest je natuurlijk erg licht zijn. Dit was de enige plek in Europa waar de weging ook eerlijk verliep.”