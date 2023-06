Utrecht wil sekswerk in eigen huis toestaan

Op dit moment zijn de mogelijkheden voor sekswerkers al jaren beperkt in Utrecht. In 2013 werden de raamplekken aan 't Zandpad gesloten en twee jaar geleden sloot de tippelzone op de Europalaan. Zowel de gemeente als een groot deel van de partijen in de gemeenteraad vinden al langere tijd dat er in een grote stad als Utrecht meer ruimte moet zijn voor sekswerkers.