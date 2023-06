Wat betekent afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage voor Utrechtse scholen?

Verschillende ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties roepen de Tweede Kamer in een brief op om de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen in het basisonderwijs. In 2021 is al in de wet vastgelegd dat kinderen nooit buitengesloten mogen worden van activiteiten als hun ouders geen bijdrage hebben gedaan. Een goede ontwikkeling, vinden de organisaties, maar een nadelig gevolg is dat de verschillen tussen scholen groter worden.