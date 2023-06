Penningmeester sluist geld weg uit stichting, Houtense sporters met een beperking gedupeerd

Ze vertelt dat er in februari een brief op de mat kwam waarin werd verzocht om de achterstallige huur van het zwembad te over te maken. De andere bestuursleden gingen ervan uit dat er 'gewoon' betaald was, maar dit bleek niet het geval. Uiteindelijk kwam uit dat de penningmeester geld van de stichting heeft weggesluisd. Ze is, nadat alles duidelijk was geworden, in april uit haar functie gezet.