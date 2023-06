Jongen (14) raakt ernstig gewond bij vechtpartij in voetbalkooi

Het slachtoffer was vorige week woensdag samen met drie andere jongens in de voetbalkooi toen er een vechtpartij met een andere groep van tien ontstond. Hij werd hierbij door meerdere jongens geschopt en geslagen tegen zijn hoofd. Dezelfde avond werd hij in het ziekenhuis behandeld voor de verwondingen aan zijn hoofd en gebit. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is niet bekend.