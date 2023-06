Kan een stichting voor verkeersregelaars evenementen in Baarn redden? In Soest denken ze van wel

Wethouder Veldhuizen stelde hem gerust. "Na alle perikelen zijn we daar al mee gestart. Volgende week evalueren we Koningsdag en direct na de zomer gaan we de gesprekken aan over de intocht van Sinterklaas. Dat komt terug in het evenementenbeleid, en daarover praten we onder meer met omliggende gemeenten. Koningsdag vieren we allemaal tegelijk, maar bij andere evenementen kunnen we elkaar versterken, ook met middelen als toiletten en dranghekken. We willen voorkomen dat we een week van tevoren nog onder stoom en kokend water alles voor elkaar moeten krijgen."