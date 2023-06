Na het stappen nooit meer kiezen tussen Utrechtse snackiconen: cafetaria Ten Beste neemt 't Hoekje over

Op vrijdagmiddag is het rustiger. In de hoek zit een groepje scholieren met Turkse pizza's en patat. Een man of vijf komt Ten Beste binnen. Zwarte polo's met het logo van de Universiteit Utrecht, broeken met veel zakken, stevige schoenen, grote sleutelbossen aan de riemlus. Een blik van collega Nurdan (44). Alkan: "Goed als ik even ga helpen?" Hij heeft dan al een mandje friet in de frituur laten zakken. Satékroket, twee kroketten, een frikandel, broodje döner, durum döner, kapsalon, turkse pizza. Een paar minuten later is de bestelling klaar. "25 jaar ervaring, hè", grijnst Alkan. Nurdan roept naar buiten: "Hé lange, wil je er alles op?"