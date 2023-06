Nachtmerrie werkelijkheid voor IJsselmeervogels: 'Degradatie blijft nog lang een zwarte bladzijde'

Toch is het vandaag, voor het eerst in de clubgeschiedenis, zover. "De manier waarop is ronduit schandalig", vindt een vrouwelijke supporter, die de tribune heeft verlaten en op de hoek van het veld is gaan staan. "Nog even in het zonnetje, je moet er toch iets van maken", lacht ze. Daarna wordt ze weer serieus. "Zoveel doelpunten om je oren krijgen is verschrikkelijk" Toch kijkt ze niet boos over het veld, maar medelevend. "Ik wil niet weten hoe de jongens zich nu voelen."