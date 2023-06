Nerveuze Harry Styles-fans op Utrecht Centraal door treinstoring: 'Zoek ander vervoer'

Het treinverkeer in de regio kampte sinds het einde van de middag met een storing. Alle beeldschermen op de verkeersleidingspost bij Amsterdam Centraal vielen uit. Volgens ProRail was na het resetten van de systemen treinverkeer weer mogelijk. Even na 20.00 uur kwam er inderdaad een trein aan op Utrecht Centraal, maar later op de avond werd het treinverkeer in Amsterdam toch weer stilgelegd omdat de storing op de verkeersleidingspost weer terug was.