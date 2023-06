Storing treinverkeer verholpen, treinverkeer wordt weer opgestart

Iets voor 08.00 uur is de hal waar reizigers hebben geslapen vrijwel leeg. Een van de reizigers die net ontbeten heeft in de Jaarbeurs laat weten dat hij naar Den Helder moet. Over de noodopvang is de reiziger over het algemeen tevreden. "Ik was hier tussen 03.00 en 04.00 uur. De sfeer onderling ging wel, maar er was veel onduidelijkheid bij de mensen." Ook slapen op een veldbed was voor de reiziger een ervaring. "Het leek wel alsof ik in een AZC zat. Ik hoop niet dat het vaker voor gaat komen."