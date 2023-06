Politie onderzoekt mogelijke ontvoering van vrouw in Houten

Houten - De politie onderzoekt een mogelijke ontvoering gistermiddag in de buurt van het Van der Valkhotel in Houten. Een getuige meldde dat er rond 17.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Hoofdveste een vrouw door twee mannen in een auto geduwd is en meegenomen werd. Het voertuig, een blauwe Lynck & Co, reed vervolgens weg in de richting van de gemeente Houten.