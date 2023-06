Utrechtse noodlocatie oplossing voor grote treinstoring: wat gebeurt er op die plek?

Over de oorzaak van storing is nog steeds niets bekend en dat is volgens ProRail uitzonderlijk. "We hebben vaker te maken met een IT-storing. Soms zijn ze zo klein dat niemand er iets van merkt. De andere keer zijn ze groter waardoor een deel van het treinverkeer uitvalt. We weten nu nog niet goed genoeg wat er aan de hand is en dus kan ik ook niet zeggen wat dan de oplossing gaat zijn en of het vergelijkbaar is met vorige situaties. Dat het zolang duurt voordat we achter de oorzaak zijn, is wel uniek. Meestal zien we dat - gelukkig wel - iets sneller."