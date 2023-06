Ruim dertig verwaarloosde honden en katten gevonden in klein Utrechts appartement

Zeven honden zaten opeengepakt in een kleine verroeste kooi. Daarnaast zat een hond nog apart in een kooi. Verder bleven er negen viervoeters met luiers aan in de slaapkamer, vermoedelijk omdat de dieren door de eigenaar niet of nauwelijks werden uitgelaten. Daarnaast liepen er veertien katten los in huis. De gordijnen waren altijd dicht, daardoor zagen de dieren nauwelijks daglicht.