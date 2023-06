Tien jaar sociaal tuinieren in Transwijk: 'Utrechters vinden hier steun en vriendschap'

Dat mensen met begeleidingsvraagstukken zouden samenwerken met buurtbewoners was in 2013 het uitgangspunt van Hans. Dat is nog steeds zo, al is er wel altijd een professionele begeleider aanwezig en is Food for Good inmiddels onderdeel van Utrecht Natuurlijk, dat elf locaties heeft. Hans zelf is meer op afstand betrokken bij Food for Good vanuit zijn rol als directeur-bestuurder bij Stichting De Wending.