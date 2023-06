Hoe moeilijk is het om suikervrij te leven tijdens Nationale Suiker Challenge? 'Suiker heeft meer dan 50 schuilnamen'

Één en één was in dit geval niet meteen twee en er ging flink wat tijd overheen voordat het echt te realiseren was, zegt Coletti. En dat is volgens hem helemaal prima. "Wij zijn er voor de klanten. Als ze de wens hebben, moeten ze naar mij komen. Of ik het kan realiseren is een ander verhaal. Het is ten eerste een sensatie, de maatschappij wil minder suiker eten. Maar nogmaals ik sta vast, want bij sommige smaken kan minder suiker ook niet. Maar we zijn vechters en willen winnen, koste wat het kost", zegt hij.