Voorkom dat penningmeester greep in de kas kan doen: 'Vaak runnen ze hun eigen winkeltje'

Veel verenigingen of stichtingen zien daar tegenop. Ze draaien op vrijwilligers en zijn al lang blij als ze een penningmeester hebben gevonden. “Dat is dan vaak degene in het bestuur met een financiële achtergrond, zoals bij een bank of accountantsbedrijf. Te vaak wordt er dan gezegd: ‘De penningmeester heeft er verstand van, dus dan hoeven wij ons er niet mee meer te bemoeien’. Je wilt ze niet te veel in de weg liggen is dan de gedachte.”