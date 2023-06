Werknemers met arbeidsbeperking gaan woensdag staken in Utrecht: 'Grootste actie ooit'

De vakbonden willen dat alle lonen in deze cao's met terugwerkende kracht per 1 januari met 2023 met 10,15 procent verhoogd worden. Ook moet de reiskostenvergoeding omhoog van 10 naar 21 cent per kilometer. Wiechmann: "Werknemers moeten nu soms kiezen tussen het ov betalen om naar hun werk te gaan of boodschappen doen."