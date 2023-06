Werknemers met arbeidsbeperking staken vandaag in Utrecht voor meer loon: 'Mensen moet droog brood eten op hun werk'

Het ministerie benadrukt dat zij zelf geen partij is in de cao-onderhandelingen. Wel is er dit jaar 115 miljoen euro beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor loon- en prijsstijgingen. "De middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld, kunnen gemeenten inzetten voor de financiering van de cao’s", zegt een woordvoerder. Daarnaast heeft het ministerie besloten dat er dit jaar een extra budget is van 27 miljoen euro voor de sociale werkvoorziening. "Door dit extra budget hebben gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven meer geld om hun medewerkers loonsverhogingen te bieden. Hierdoor kunnen zij hun publieke taak beter uitvoeren."