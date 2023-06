Staatssecretaris niet positief over plan van alle Utrechtse burgemeesters om asielzoekers eerder te laten werken

De Kamer is verdeeld over het voorstel. Veel partijen zien er voordelen in, zoals het tegengaan van het tekort op de arbeidsmarkt en het bieden van een nuttige tijdsbesteding voor asielzoekers. Maar vooral de rechtse partijen zien allerlei obstakels en risico's. Zo zou het een aanzuigende werking hebben op asielzoekers om naar Nederland te komen. Ook zouden ze recht krijgen op een uitkering als ze langer dan 26 weken werken. Volgens Podt en linkse partijen als ChristenUnie, PvdA en GroenLinks is er geen bewijs voor dat meer mensen daarom naar Nederland zouden komen. Bovendien werken in nogal wat andere EU-landen asielzoekers tijdens hun procedure ook al eerder en langer.