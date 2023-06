Woerden verdeeld over houtstook, voorstanders probeerden enquête te beïnvloeden

Woerden wil de komende collegeperiode meer aandacht geven aan het verminderen van luchtverontreiniging door houtstook. Om inzicht te krijgen in de mening van inwoners van de gemeente is de enquête uitgevoerd. Uit de ruim 900 reacties blijkt dat er twee ongeveer even grote kampen zijn. Zo'n 55 procent zegt last te hebben van houtrook. Iets minder dan de helft (45 procent) staat neutraal of positief tegen het stoken van een vuurtje. Van alle ondervraagden vindt 32 procent van houtrook zelfs "heel prettig".