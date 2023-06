Rechtbank wil man die dochter Melisa naar Turkije ontvoerde niet vrijlaten: 'Risico dat het misgaat te groot'

De man mocht zich niet ophouden in de omgeving van Melisa, zonder toestemming van haar moeder. "Er was een alarmknop in huis en er hield een agent toezicht bij school om te zorgen dat Melisa niet meegenomen zou worden. Meneer zegt dat hij toestemming had, maar dat blijkt nergens uit. Hij had geen enkel recht om zijn dochter mee te nemen", betoogde de officier van justitie.