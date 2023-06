Op zoek naar de kloof in De Bilt: 'Verschil tussen arm en rijk is iets om je voor dood te schamen'

Het contrast tussen arm en rijk is niet alleen in de supermarkt zichtbaar. Wie door de gemeente De Bilt rijdt, ziet de verschillen. Van de rietgekapte miljoenenvilla's in Bilthoven-Noord tot de krappe flatjes in de Biltse Sterrenwijk. En als we er cijfers bijhalen wordt de kloof tussen verschillende wijken nog zichtbaarder. Zo was de gemiddelde huizenprijs in 2022 in het voorname Bilthoven-Noord bijna een miljoen euro terwijl de gemiddelde prijs van een woning in de wijk Brandenburg rond de 320.000 euro ligt. Het gemiddelde bruto jaarinkomen ligt in Brandenburg rond de 25.000 euro, in Bilthoven-Noord ruim twee keer zo veel op bijna 62.000 euro. (bron: allecijfers.nl).