Eerste claims na storing treinverkeer binnen, NS verwacht er nog veel meer

De NS liet al weten dat inzet van bussen niet mogelijk was bij deze storing, aangezien de hoeveelheid gedupeerde reizigers - zo'n 50.000 - te groot was. "Als we al die mensen per bus hadden moeten vervoeren was heel Amsterdam dichtgeslibd", zei een woordvoerder eerder. Bovendien was het volgens de NS onmogelijk om al die bussen te regelen en had het kunnen leiden tot gevaarlijke situaties als mensen allemaal tegelijkertijd in de bussen willen.