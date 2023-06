Verdachten van explosies Hoef en Haag en Tienhoven blijven vastzitten; rechtszaak gaat nog lang duren

De advocaat van Nora B. betoogde dat belangrijke bewijzen tegen zijn cliënt uit een telefoon komen die bij haar thuis is gevonden. In het toestel staan chats met iemand die in de Antwerpse haven werkt. In die chats lijkt al voor de eerste aanslag gedreigd te worden met explosieven. B. zegt de telefoon niet van haar is en dat zij die gesprekken niet heeft gevoerd. Het toestel zou van ene Angela zijn.