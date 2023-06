Het is nu écht definitief: de basisbeurs voor studenten keert terug

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt van geweldig nieuws nu de beurs dus definitief terugkeert. Voorzitter Terri van der Velden wijst erop dat het leven voor studenten de afgelopen acht jaar alleen maar duurder is geworden: "Het feit dát deze beurs weer terugkomt zorgt dan ook voor meer financiële zekerheid. We hadden natuurlijk liever hogere basisbedragen gezien ten opzichte van de afschaffing in 2015, maar het belangrijkste is dat de terugkeer nu officieel is."