Menno prikt zwerfafval langs het Waterlinie Wandelpad: 'We willen de routes helemaal schoon krijgen'

Het Waterlinie Wandelpad is onderdeel van een meer dan tweehonderd kilometer lange Historische Defensielinie met veel forten, vestingwerken en kastelen. Heling heeft daarom als doel om dit historische landschap, eigenlijk één groot openluchtmuseum, samen schoon te maken. "De waterlinie is een heel bijzondere plek. Fort Nieuwersluis is eigenlijk een plek waar zowel de nieuwe als de oude Hollandse Waterlinie loopt. De oude is ooit ontstaan ter verdediging toen de Fransen in 1672 Nederland binnenvielen."