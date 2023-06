Groep overlastgevers Lucasbolwerk te groot en gevaarlijk voor hulpverleners, dit is de stand van zaken

Provincie Utrecht - Al maanden is rond het Lucasbolwerk in Utrecht extreme overlast met geweld, drugsgebruik en intimidatie. Voor handhavers en zorgverleners is het te gevaarlijk om overlastgevers in de groep aan te spreken. Utrechtse raadsleden worden vanavond tijdens een raadsinformatiebijeenkomst bijgepraat over de situatie. Er zal worden gesproken over een mogelijk verbod op het gebruik van harddrugs in het openbaar en andere oplossingen.