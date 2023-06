Met starterslening willen gemeenten starters helpen, maar maken zij daarmee huizen niet juist duurder?

17 van de 26 Utrechtse gemeenten heeft een starterslening. Starters op de woningmarkt kunnen hiermee bovenop hun maximale hypotheek een bepaald bedrag lenen van de gemeente. Vaak hoeven zij hierover de eerste jaren geen rente of aflossing te betalen. Ook komen vaak alleen mensen in aanmerking die al in de desbetreffende gemeente wonen.

Het idee is dat gemeenten jonge inwoners de kans willen geven in de eigen gemeente te blijven wonen. En een paar jaar later, als zij vermoedelijk meer zijn gaan verdienen, kunnen zij het extra geleende bedrag wel aflossen.