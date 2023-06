Botsende belangen in het buitengebied: 'We moeten bewegen, anders gebeurt er niets'

Hilde Blank, directeur/eigenaar van BVR, staat met een microfoon in haar hand voor het publiek en laat alle reacties nauwkeurig noteren. "We hebben de wensen in de diverse sectoren opgehaald. Maar laten we duidelijk zijn: het kan niet allemaal", zegt ze tegen de toehoorders in Eemnes. De afgelopen maanden hebben mensen die in het buitengebied wonen, werken en recreëren hun ideeën kunnen geven over drie streken rond Amersfoort: het Eemland, de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Iedereen komt aan bod, maar een rapport waar helemaal niemand op tegen is wordt het niet.