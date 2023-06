Studenten over basisbeurs: blij, maar niet zonder kritiek

Mbo studenten kregen de afgelopen jaren in tegenstelling tot studenten in het hoger onderwijs wel studiefinanciering. Jessy Burgers van de MBO-Raad: "Wij zijn er blij mee dat er nu geprobeerd wordt dat gelijk te trekken, en dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt met het hoger onderwijs." Nieuw voor de mbo'ers is het extra bedrag van 164,30 euro. "Het leven is nu eenmaal een stuk duurder geworden, deze tegemoetkoming voor onze studenten helpt zeker mee om alles betaalbaar te houden." En dat het maar voor een jaar is? "Dat is koffiedik kijken, we weten niet hoe de situatie over een jaar is."