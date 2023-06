Wijk bij Duurstede onderzoekt mogelijkheid opvangboot voor ruim 80 asielzoekers

In mei werd bekendgemaakt dat er deze zomer meer asielzoekers naar Nederland komen dan eerder werd voorspeld. "De staatssecretaris zei gisteren dat er naar verwachting iedere week 300 Oekraïners bij komen in Nederland. We moeten afwachten of dit nog verder op zal lopen", zegt Naafs. "We weten bijvoorbeeld niet of er veel Oekraïners uit het gebied trekken waar de dam is doorgebroken."