Omwonenden en ondernemers roepen op tot verbod gebruik harddrugs, ze zijn de overlast op het Lucasbolwerk zat

Op dit moment is het in Utrecht legaal om in het openbaar harddrugs te gebruiken. In veel andere gemeenten is dat wel verboden. De gemeente heeft een voorstel gedaan om een dergelijk verbod in te stellen. Het doel is om te zorgen dat mensen bij zorginstellingen gaan gebruiken in plaats van buiten op straat. Zo hoopt de gemeente zicht te krijgen op de gebruikers om ze de juiste zorg aan te kunnen bieden. De gemeenteraad moet beslissen over dit voorstel.