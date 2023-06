Hoe Duitsland omgaat met de wolf: 'De mensen hebben ermee leren leven'

De Utrechtse historicus Maarten van Rossum vertelde eerder in onze serie over de wolf wat het IJzeren Gordijn voor het dier heeft betekend. "Er leven weer wolven in Nederland en dat is een hele bijzondere zaak. Wie had dat vijftig jaar geleden kunnen denken? En dat komt omdat het aantal wolven ook elders in Europa weer toeneemt. Dat is weer het gevolg van het Verdrag van Bern, dat is gesloten in 1979, geëffectueerd vanaf 1982. Toen is de wolf een beschermd roofdier geworden. Wie er toen nog op schoot, was strafbaar."

In Oost-Duitsland werden deze wetten dus pas na de val van de muur nageleefd. Van Rossum: "Door het einde van de Koude Oorlog verdween het IJzeren Gordijn. Dus wolven die daar achter leefden en daar actief bejaagd werden, konden toen migreren naar West-Europa. En zo was het einde van de Koude Oorlog niet alleen een zegen voor de Europese mens, maar in het bijzonder ook een zegen voor de Europese wolf. Dat IJzeren Gordijn was niet passabel voor de mens, maar ook niet passabel voor de wolf."

Waar is de wolf? Aflevering 1, april 2022