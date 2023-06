Crisisoefening Utrecht Centraal afgerond: gijzelaars gered, bommen ontmanteld

Het scenario voor de oefening was dat er een aantal explosieven op het station waren geplaatst en dan werden ook nog eens een aantal mensen gegijzeld. De crisisoefening is het sluitstuk van de oefenweek van de EOD. "We vinden het van belang om goed voorbereid te zijn op allerlei soorten (dreigende) crises, waaronder incidenten waarbij sprake is van extreem geweld", schrijft burgemeester Sharon Dijksma namens het college aan de gemeenteraad.