Moeder van doodgeschoten Rishi vertelt haar verhaal: 'Door zijn overlijden is mijn leven helemaal kapot'

Houten - Ze hoort schoten, rent in paniek naar buiten en vindt haar zoon op straat in een plas bloed. Als ze bij hem neerzakt en zijn hoofd en handen vasthoudt, is het al te laat. Rishi Rampadarath (37) is ter plekke overleden aan schotwonden. Wie hem heeft neergeschoten en waarom is nog steeds een raadsel. Rishi's moeder doet in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht een emotionele oproep.