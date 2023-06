Onverwachts, maar toch ook niet: faillissement De Leckere toont problemen van lokale bierbrouwerijen

De reden daarvoor is heel simpel: te hoge kosten. "We hebben eerst coronalockdowns gehad. De leningen die we toen kregen, betalen we nu terug", legt hij uit. Dat vrijwel meteen na die crisis oorlog uitbrak in Oekraïne, was volgens Oostendorp voor veel brouwerijen te veel. "Daardoor ging de energieprijs omhoog, maar ook de glasprijs, de grondstofprijzen en de personeelskosten. Het is plus, plus, plus. Tegenvaller op tegenvaller."