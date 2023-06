OM eist celstraf en tbs met dwang voor onverbeterlijke Houtense vrouwenbelager: 'Het was een niet te stoppen terreur'

Therapeutes, beveiligingsmedewerksters en sportbegeleidsters van de forensisch psychiatrische kliniek in Assen werden begin 2021 belaagd door de verdachte. Op dat moment werd hij in die kliniek behandeld. Andere slachtoffers werkten in een psychiatrische kliniek in Eindhoven, waar M. eerder was behandeld. Er was gelijk al het vermoeden dat hij achter de belaging en identiteitsfraude zat, maar het stopte pas toen hij in april vorig jaar werd aangehouden na onderzoek door een particulier recherchebureau en de politie.