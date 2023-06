Utrechtse geeft les over Oost-Duitsland met rollenspel: 'Ik schrok wel van haar strenge toon'

Dat het onderwerp blijkbaar bijna niet aan de orde komt op school in Duitsland is ook een reden. "Mijn nicht woont nog steeds in de Harz en als ik het er met haar over heb, dan vertelt ze dat de Koude Oorlog ook amper besproken wordt op school. Ze is nu 18 en heeft daar bijna niets over geleerd. Omdat het blijkbaar nog te gevoelig ligt. In Nederland is het zelfs examenstof.”