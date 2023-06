Deze Harmelense boeren emigreren naar Frankrijk: 'Er is teveel onzekerheid hier, je kunt nog geen half jaar vooruit kijken'

Voor Andy is het vertrek ergens wel dubbel, want hij is op deze boerderij in Harmelen geboren. Boert er al dertig jaar. "Harmelen is prachtig en we gaan het zeker missen. 'T is je geboorteplaats, ik ben de derde generatie die hier boert. Je bent de laatste van de familie die hier boer is geweest. Mijn familie snapt het heel goed maar aan de andere kant is het ook erg jammer. Je kon altijd nog even terug naar waar iedereen van de familie geboren is. Dat ga je wel missen natuurlijk."