Utrechtse klimaatactivist vrijgesproken van bijten agent

Wat de politierechter in Den Haag betreft is het bewijs voor opzettelijke mishandeling te mager, omdat ze alleen beschikt over de aangifte van één ME’er, die een forse blaar aan het bijtincident had overgehouden, zonder genoeg extra getuigen die zijn verklaring ondersteunen. Ook sprak de rechter G. vrij voor het verzet bij zijn aanhouding. "Er was sprake van een chaotische gang van zaken", oordeelde de rechter. De verdachte heeft vier dagen in voorarrest gezeten en heeft een blanco strafblad. Bij het verlaten van de rechtszaal kreeg hij een groot applaus van zo’n dertig aanhangers van Extinction Rebellion.