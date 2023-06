Opvallende vondst: oude handgranaten ontdekt in Amerongse woning

Amerongen - In Amerongen zijn is gisteren de politie in actie gekomen na de vondst van meerdere handgranaten. Tijdens de opruiming van een woning aan de Hof werden ze gevonden, meldt het AD. Ze werden op zolder gevonden door een familielid van een recent overleden meneer op leeftijd. In zijn huis had hij een verzameling oorlogsmateriaal bestaande uit munitie en handgranaten.