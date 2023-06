Petitie moet einde maken aan onbetaalde stages: 'Amper te combineren met een bijbaan'

De vakbond en studentenorganisatie pleiten naast een verplichte stagevergoeding ook voor het gelijktrekken van mbo-, hbo- en wo-studenten. Nu krijgen mbo-studenten over het algemeen helemaal geen of een veel lagere stagevergoeding en dat moet volgens Feitsma van CNV Jongeren veranderen. "Dit vinden wij kwalijk, want een stagiair is een stagiair. Ze leveren allemaal een bijdrage aan het bedrijf, lopen allemaal inkomsten mis en horen dan ook gelijk behandeld te worden."