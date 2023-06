Stichtse Rijnlanden krijgt coalitie van uitersten: 'Doet echt recht aan verkiezingsuitslag'

De grootste partij bij de afgelopen verkiezingen, Water Natuurlijk, spreekt van een "unieke coalitie", vooral vanwege de verschillen tussen de partijen. Zo zitten er met de BBB en de PvdD twee partijen in die heel anders denken over thema's als natuur en landbouw. "Er waren soms pittige discussies, maar altijd op inhoud", zegt Maarten Verkerk van Water Natuurlijk over het formatieproces. "Dat hielp om in Nederland het enige college te worden waarin BBB en PvdD samenwerken. Deze coalitie doet echt recht aan de verkiezingsuitslag."