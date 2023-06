Landelijke herdenking overleden agenten in kader van dood Rob Oostrom: 'Een voorbeeld voor de politie én de maatschappij'

Naast Rob Oostrom is vandaag nog een naam toegevoegd in de Tuin van Bezinning: die van de overleden wachtmeester Rijkspolitie eerste klasse Johannes de Schiffart. Hij overlijdt in 1968. Hoonhout: "Dit monument bestaat een aantal jaren. En toen we de tuin gingen maken, hadden we niet alle informatie op tafel over welke collega's ons allemaal ontvallen zijn in diensttijd. Dat was best een zoektocht. En wij ontdekten afgelopen jaar dat deze collega Johannes lang geleden in 1968 een ongeval heeft gehad en in hetzelfde jaar is overleden. Hij was door onbekende oorzaak niet bijgeschreven in de Tuin van Bezinning. Dat gaan wij alsnog doen en de nabestaanden vinden dat fantastisch."