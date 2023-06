Geldproblemen voor Amstel, Gooi en Vecht, technisch faillissement dreigt

Vanwege de tegenvallende resultaten is het waterschap in gesprek gegaan met de provincie Noord-Holland, vertelt vertrekkend financieel bestuurder Peter Smit (VVD). Dat is de voornaamste toezichthouder van het waterschap dat zich ook deels in Utrecht en Zuid-Holland bevindt. Hij verwacht niet dat de provincies Noord-Holland en Utrecht maatregelen gaan nemen.