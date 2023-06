Boosdoener bekend: kapot onderdeel bedieningssysteem veroorzaakte treinstoring

De afgelopen dagen is gebleken dat een onderdeel in het bedieningssysteem de boosdoener was. Als gevolg daarvan viel de software die de bediening van de seinen en wissels regelt uit. Omdat het onderdeel niet naar behoren werkte, gaf het ook geen signaal af dat er iets mis was waardoor een back-upsysteem niet zoals bedoeld inschakelde. ProRail doet verder onderzoek om dit in de toekomst te voorkomen.