Politie rukt uit voor vechtpartij Utrecht en treft verschillende drugs aan, 3 aanhoudingen

Rond 22.30 uur kwam bij de politie een melding binnen van een vechtpartij in een huis aan de Papaverstraat. Voor de woning stonden meerdere personen die aangaven bij de vechtpartij betrokken te zijn geweest. De politie geeft aan dat het de agenten niet duidelijk was of zich in het huis nog meer personen of slachtoffers bevonden en dat ze daarom binnen een kijkje namen om te kijken of er niemand gewond of in gevaar was.