IJsselstein onderzoekt tóch de mogelijkheden voor bouwen in Kromme IJsselgebied, omwonenden spreken van 'onzalig plan'

IJsselstein heeft huizen nodig. In totaal wil de gemeente 2500 woningen bouwen, dat staat in de huidige woonvisie. In de afgelopen maanden zijn er meer mogelijke bouwlocaties binnen de rode contouren in beeld gekomen. In het 'binnenstedelijk' gebied wordt nu gekeken naar plekken voor zo'n 1500 woningen – dat waren er eerst 1000 - in totaal. Waardoor er 'buitenstedelijk' ruimte wordt gezocht voor nog 'slechts' 1000 woningen. Dat waren er eerst 1500.